«الأرصاد» توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب الأمراض الصدرية وتكشف خريطة الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على أقصى السواحل الشمالية الغربية عند (السلوم وسيدى برانى ).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع مع تقدم ساعات النهار تقدم السحب المنخفضة إلى السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مناشدة بتوخى الحذر لأصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

ويشهد اليوم الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.