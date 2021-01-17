بعد الرد على نجيب ساويرس.. هاشتاج #كامل_الوزير يتصدر تويتر

ردَّ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تعليق رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشأن عدم مرور مشروع القطار السريع بـ"الجونة".
وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأستاذ نجيب زميلي، وبقول له، هنوصله للجونة؛ بس هندفعك فلوس محطة الجونة".
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج كامل الوزير، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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