الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار.. والصغرى بالقاهرة 9

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأثنين، مائل للبرودة نهارا علي القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح نشطة ويكون هناك أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد، ويبقى الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 20 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 11.