نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان السيد رئيسا لحي الخليفة خلفا لعبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا بتكليف المهندسة حنان السيد، رئيسا لحي الخليفة، خلفا للواء عارف عبدالعزيز، يأتي ذلك في إطار تبادل الخبرات في الأحياء.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أصدر قرارا بتكليف حمادة رزق رئيسا لحي الشرابية، خلفا للواء عادل برغش.

كما تولى فؤاد فوزي سكرتارية حي روض الفرج، لتميزه في عمله مديرا لغرفة العمليات بروض الفرج، كما أثبت تميزه في العديد من المهام الصعبة على مستوى العمل الميداني بل وزاد من هذا التميز في إدارته الناجحة للمنظومة الميدانية بنطاق الحي.