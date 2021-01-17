نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة مجلس النواب تختار البياضي عضواً باللجنة العامة للمجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اختيار رئاسة مجلس النواب على النائب الدكتور فريدي البياضي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ليكون أحد الاعضاء اللجنة العامة الـ 5 الذين يختارهم مكتب المجلس.

ومن المعروف أن اللجنة العامة هي أعلى لجان المجلس وتكون برئاسة رئيس المجلس ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، وتختص اللجنة بعدة أمور وهى:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التـى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وكانت قد انطلقت، الثلاثاء الماضي، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وفاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، وذلك عقب حصوله علي 508 صوت من أصل587 صوت، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 567، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوت.

كما فاز المستشار أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة بمقعد وكيل أول مجلس النواب بعدد أصوات 485 صوت، والنائب محمد أبو العينين، بمقعد وكيل ثانٍ المجلس بعدد أصوات 512 صوت، من إجمالي عدد 581 صوت، حيث بلغت عدد الأصوات الصحيحة 580 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1 صوت.

