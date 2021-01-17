نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس "النواب" يختار 5 أعضاء لعضوية اللجنة العامة لهيئة المكتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لها، وذلك لإختيار أعضاء اللجنة العامة الـ 5 لمجلس النواب، وتم اختيار كل من النواب:

( ضياء الدين داوود "مستقبل وطن"، أحمد فواد أباظة أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة 1990، أحمد خليل خير الله "حزب النور"، فريد البياضي "المصري الديمقراطي"، عمرو يونس "مستقل" ).

وتنص المادة 24 من لائحة مجلس النواب، علي: أن تُشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: مُمثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يُطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.

و تختص هذه اللجنة بعدة أمور، وهى:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التـى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

