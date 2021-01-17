الطقس السيئ يغلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة

جدة - نرمين السيد - قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، غلق بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع نوة "الفيضة الكبرى".





صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، وقال إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقى أى بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وبحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ "نوة الفيضة الكبرى" يوم 12 يناير، وتستمر عادة لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.