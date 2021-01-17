صور.. وزير النقل يوجه بسرعة إنجاز 4 مشروعات بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير خلال جولته بميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، على أهمية إتباع قواعد السلامة والأمن الصناعى أثناء العمل، حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية.

وشدد وزير النقل على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين.

وشملت جولة الوزير عدد من المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية أبرزها مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض، والذى بلغت نسبة تنفيذه 44% خلال أقل من عام.

وأوشكت أعمال الردم للمحطة التى تصل مساحتها نصف مليون متر2 على الانتهاء مع نهاية الشهر الجارى، فيما جرى تشييد نحو 110 متر حتى الآن من أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف، المقرر اكتمالها نهاية هذا العام.

واطلع الوزير على إجراءات اختيار المشغل العالمى للمحطة، لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية فى الشحن والتفريغ مع الالتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة على البيئة.

واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمى لتنفيذ أعمال المحاكاة للمحطة وأرصفتها والممر الملاحى وحوض ترسانة السفن بالميناء.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع نهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر، وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.

ويشمل الرصيف الجاري إنشائه ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة، وبلغت نسبة تنفيذه 70%.

وواصل الوزير جولته بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكبارى.

ووفقا لوزارة النقل، يبلغ طول الوصلة المرورية 2.3 كم وعرضها 17.6 متراً وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، فيما بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس.

واختتم الوزير جولته لميناء الإسكندرية بتفقد مشروع إنشاء عدد 3 كبارى أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه "2 كوبرى سيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد" للمساهمة فى تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى.