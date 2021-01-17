صور.. السجون تعرض فيلما تسجيليا عن تأهيل السجناء بحضور وكالات أنباء عالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة نظمها قطاع السجون تحت رعاية اللواء محمود توفيق، بحضور 16 وكالة أنباء عالمية، وعدد من المراسلين الأجانب ومندوبى وسائل إعلام محلية. واستعرض الفيلم التسجيلى منتجات الأثاث المنزلى والمشغولات الحرفية والسلع الغذائية والقائم عليها نزلاء السجون. كما تفقد الوفود المشاركة، مطبخ السجن للاطمئنان على جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء، فضلا عن إجراء جولة ميدانية فى المنطقة الصناعية والقائم عليها نزلاء السجون فى مصانع الأخشاب والحديد.

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