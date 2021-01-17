صور.. انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى وسط الإسكندرية، يفيد سقوط العقار رقم 1 بشارع المرادى متفرع من الميرغنى بمنطقة العطارين، وانتقل مسئولى الحى وقوات إدارة الحماية المدنية وقسم الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضى و3 طوابق علوية، خال من السكان، وانهيار أجزاء كبيرة منه، دون حدوث أى إصابات أو خسائر.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه تم وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.

تم تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.