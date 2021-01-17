روسيا تزيد عدد رحلاتها الجوية مع القاهرة إلى 5 رحلات أسبوعيا

أعلن المركز الروسي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، أن روسيا ستزيد عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة حتى 5 رحلات أسبوعيا.

وجاء في بيان للمركز عقب اجتماع عُقد بقيادة نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا -حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أنه "بعد مناقشة وضع جائحة كورونا في بعض البلاد تم اتخاذ قرار حول زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر على خط موسكو - القاهرة إلى 5 رحلات أسبوعيًا".

ويمثل عدم استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية السياحية مباشرة، منذ حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء فى أكتوبر 2015، وحتى الآن، علامة استفهام كبيرة ولغز كبير، على الرغم من أن السلطات الروسية تأكدت تماما من سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة فى المطارات المصرية على أرض الواقع، كما أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التى تتبعها على أعلى مستوى وأشادت بها منظمة الصحة العالمية.