بطل ديزني يروج للأهرامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حرص النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، على تسجيل زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة بنشر صورة له بالمنطقة على حسابه الشخصي علي منصة التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب تعليقا أسفل الصورة أعرب فيه عن سعادته بزيارة الأهرامات، لافتا الي أنه بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارتها إلا أنه مازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابًا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي، وأن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، مشيرا الي أنه يحرص دائما على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة.

ودعا في كلمته المكتوبة متابعيه على حسابه على انستجرام أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

جدير بالذكر أن النجم المصري العالمي مينا مسعود التقى بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.