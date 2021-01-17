القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لتقديم الخدمات الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا للمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وعنوانه كالتالى: www.mafmc.com.eg
يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه بما يسهم فى تقديم أفضل خدمة متميزة وفقًا للأساليب التكنولوجية الحديثة.
كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للاستفادة القصوى من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم.
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