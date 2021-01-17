نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهندسين" تصعد عضوي كيمياء وميكانيكا.. وانتخاب "عبدالعليم" أمينا عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، لتصعيد كل من المهندس عزت إبراهيم الصياد على مقعد مكمل الشعبة الميكانيكية خلفا للواء مهندس محمود مغاوري عضو مكمل الشعبة الذي وافته المنيه منذ أيام، وتصعيد دكتور مهندس سمير يوسف الصياد عضو مكمل الشعبة الكيميائية خلفا للواء مهندس حسن عبدالمجيد عضو مكمل شعبة كيمياء الذي وافته المنية منتصف نوفمبر الماضي.

وقام المجلس الأعلى للنقابة بانتخاب المهندس حسن عبدالعليم رئيس نقابة مهندسي السويس أمينا عامًا للنقابة العامة للمهندسين خلفا للواء محمود مغاوري والمهندس حسن عبدالعليم هو أقدم أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، حيث شغل منصب رئيس نقابة مهندسي السويس منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة كما سبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو.

وبدأت فعاليات المجلس الأعلى برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بالسلام الجمهوري يليه الوقوف دقيقة حداد علي روح المغفور له بإذن الله اللواء محمود مغاورى.

وفي بادره إنسانية توافق أعضاء المجلس الأعلى للنقابة على إطلاق اسم اللواء مغاوري على أحد القاعات الكبرى بنقابة المهندسين تقديرا للدور الذي قدمه خلال فترة توليه الأمانة العامة بالنقابة.

واجتمع المجلس اليوم برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وبحضور كل من المهندس أحمد عثمان، والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة، المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس أحمد حشيش آمين صندوق النقابة المساعد، منضما إليهم فور انتخابه

المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة.