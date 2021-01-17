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انطلاق استراتيجية بناء الوعي غدا بين الاوقاف والاعلى للإعلام

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الاثنين الحادية عشرة صباحًا فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021م تحت عنوان: “قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره”، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

ويحاضر في الندوة كلا من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار وخالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع والدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور.

وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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