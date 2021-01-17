أمين التنسيقية: اختياري باللجنة العامة شرف لي .. وسيكون لنا نقاشات وأوراق بحثية لكافة القضايا

قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين. عقب اختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس النواب، شرف لي الاختيار ويقع على عاتق اللجنة قضايا هامة سيكون لنا نقاشات مثمرة بها واوراق بحثية لأية قضايا قد تؤول لها.

وأضاف يونس في تصريحات له عقب اختياره أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

اللجنة العامة بمجلس النواب وتمثيل التنسيقية

وأوضح أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، مضيفا وسنقدم كافة الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

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