ياسمين صبري تتصدر "التريند" بفيديو التفاف الأطفال حولها

ياسمين صبري تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها أثناء خروجها من أحد المطاعم الشهيرة في الاسكندرية وإلتفاف عدد كبير من الأطفال حولها.

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في مقطع الفيديو وهي تخرج من أحد المطاعم في الإسكندرية، وينتظرها عدد من الأطفال.

ياسمين صبري تعلق على إلتفاف الأطفال حولها

نشرت "صبري" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع الفيديو الذي شهد التفاف أطفال الاسكندرية حولها، معلقة عليه قائلة: "أحلى إسكندرانية".

آخر أعمال ياسمين صبري

كانت آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

تحظي "صبري" على عدد كبير من الجمهور الذي يتابعها على منصات السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين صبري اعتادت على مشاركة الجمهور إطلالتها المختلفة الناعمة عبر حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.