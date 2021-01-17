هند رشاد: إنشاء مدينة صناعه الذهب يأتي في التوقيت الصحيح

ثمنت النائب هند رشاد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن انشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب التي تساهم في انعكاس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، مُشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في التوقيت الصحيح والسليم.

هند رشاد: صناعة الذهب الاستثمار الآمن فى الأوقات الضبابية

وأكدت عضو مجلس النواب هند رشاد، خلال البيان الصادر له، أن صناعة الذهب تُعتبر هي الاستثمار الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، كما أن المعدن الأصفر يُعتبر أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات، ولذلك لابدأن يتم استغلالها أمثل الاستغلال خاصة في هذا التوقيت.

هند رشاد: الفراعنة هم من اكتشفوا الذهب

وأشارت البرلمانية، هند رشاد، إلى أن الفراعنة هم من اكتشفوا الذهب منذ أقدم العصور، حيث اكتشف المصريون القدماء نحو 125 منجمًا بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، والتى تعنى أرض الذهب باللغة المصرية القديم، لافتة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر معرفه مصر القديمة بمناجمها التى استخرج منها الذهب بوفرة والمصنوعات الذهبية والحلى الفرعونى.

وطالبت عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعقد ورش لتدريب العاملين في هذه المهنة على طرق جديدة وحديثه لتتواكب متطلبات العصر الحديث، بالإضافه إلى تخصيص ميزانية لهذا المجال بحيث يساهم في توفير كافة المستلزمات الصناعية والإنتاجية، مُشيرة إلى أن هذه المدينة تُساهم وبشكل كبير في زيادة الاستثمار وجلب العملة الأجنبية لمصر بشكل كبير.