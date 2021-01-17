النائبة سميرة الجزار تلتقي رئيس حى غرب القاهرة لعرض كافة المشاكل التى تواجه حى جاردن سيتى

قامت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بلقاء اللواء محمد عقل رئيس حى غرب القاهرة لتفقد حى جاردن سيتى، وتم عرض كافة المشاكل التى تواجه حى جاردن سيتى من عدم إنارة بعض عواميد شارع حسن مراد وقلة نظافة الشارع وإنتظار سيارات الميكروباص الخاصة بالبنوك داخل الحى ، كما تم رصد سيارات قديمة مركونة بالحى وعند التقليم تم ترك بواقى جذوع أشجار غير مثمرة على الأرصفة ولم يتم قطعها من الجذور

النائبة سميرة الجزار بحي جاردن سيتي

وأوضحت "الجزار" خلال اللقاء، بأن مبنى مصلحة ضرائب المهن الحرة يخزن مكاتب خشبية وحديدية فوق السطح وفى الممر المجاور للمبنى وقد تم إشعال النار عدة مرات من قبل نتيجة عدم ملائمة الممر المكشوف للتخزين .

وعلي الفور، قام اللواء محمد عقل رئيس حي غرب القا هرة، بأمر العمال بكنس معظم شوارع جاردن سيتى، وإستمر عمال النظافة فى الكنس للشوارع حتى أصبحت شوارع جاردن سيتى وبعض شوارع الزمالك نظيفة وتم إزالة المخلفات بالسيارات.

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ووجهت النائبة، الشكر لإدارة وعمال حى غرب، متمنية الإستمرار في هذه السلوك الإيجابي، كما أمر اللواء محمد عقل بإنارة العواميد المظلمة ووعد بإزالة السيارات الكهنة ومنع سيارات الميكروباص الخاصة بالبنوك من الإنتظار وقام بإصدار أوامره بتنظيف سطح مصلحة الضرائب والممر المجاور

كما اتفقت النائبة سميرة الجزار مع اللواء محمد عقل على آلية التعاون بينهم لصالح المواطنين فى حى غرب القاهرة، وكذلك التعاون مع هيئة التنسيق الحضارى وكلية الفنون جميلة لإعداد تخطيط لجاردن سيتى لتكون إمتدادا لميدان التحرير ووسط البلد الخديوية ، والإتفاق علي كيفية التنفيذ والبدائل المتاحة بعد مرحلة التخطيط .

وفور مغادرته، قامت عضو مجلس النواب، بتصوير السيارة التى تحمل الأتربة والمخلفات خارج الحى وفوجئت بفيديو أعده حى غرب القاهرة بمجهود عمال النظافة الذى إستمر ليلاً ، موجهه الشكر إلي اللواء محمد عقل لتنفيذه ما وعد به وإهتمامه بالحضور بنفسه ونوابه ومساعديه للتنفيذ والإستماع لمطالب نائبة القاهرة.

كما وعدت عضو مجلس النواب، الأهالى بمتابعة كل الشكاوى والسلبيات ومتابعة ورفع كفاءة النظافة بحى غرب بأكمله ، ونقل كافة السلبيات إلي اللواء محمد عقل رئيس حى غرب القاهرة أسبوعياً.