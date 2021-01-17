مباريات اليوم في الدوري الانجليزي.. ليفربول يسعى للصدارة

تقام اليوم مباريات في الدوري الإنجليزي في منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

يدخل فريق شيفيلد يونايتد مباراتة اليوم امام فريق توتنهام والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً ومن المقرر إقامتة على ملعب برامول لين، ويعاني فريق توتنهام قبل هذه المباراة من نزيف النقاط المستمر وذلك بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع فولهام بهدف لكل فريق، وهو ما جعل الفريق يفقد فرصته في المنافسة بقوة على اللقب.

ويتواجد توتنهام في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الـ 20 والأخير برصيد 5 نقاط.

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الأخيرة والعودة إلى المسار الصحيح مرة أخرى.

وجأت تشكيل توتنهام كالأتي:

“هوجو لوريس- مات دوهرتي – توبي الديرويرلد – إريك داير – بن ديفيز – بيير إميل هوجبيرج – موسى سيسوكو – لوكاس مورا – تانجوي ندومبيلي – سون هيونج مين – هاري كين”.

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وتقام مباراة تجمع بين ليفربول ومانسشتر سيتي والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف حيث تقام المباراة علي ملعب إنفيليد .

ويحتل فريق مانسشتر سيتي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من أصل 17مبارة خاضها الفريق ،حيث يسير علي مستوي جيد هذا الموسم ويرغب في حصد الثلاث نقاط ليستمر سلسلة الانتصارات ويأمل الفريق في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم،بينما يحتل فريق ليفربول المركز الثاني 35 من أصل 18مباراة خاضها الفريق ،بينما يرغب فريق ليفربول حصد الثلاث نقاط اليوم حيث يأمل في العودة الي الصدارة ،وكانت اخر مواجهاته امام فريق إستون فيلا والتي انتهت بنتيجة4/0،

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فابينيو، أرنولد، فيليبس.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

تشكيل مانسشتر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، بايلي، لينديلوف، بيساكا، شاو.

خط الوسط: مكتومناي، بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني.

يدخل فريق مانسشتر سيتي امام فريق كريستال بالاس ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بي إن سبورت لمباريات الدوري الإنجليزي وتزاع عبر قناة بي إن سبورت 2 لنقل المباراة بتعليق يوسف سيف.

ويحتل فريق مان سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري 32 نقطة من أصل 16مباراة خاضها الفريق،بينما فريق كريستالا بالاس يحتل المركز 23من أصل 18 مباراة خاضها .

تشكيل مانسشتر سيتي المتوقع:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ميندي ، كايل ووكر ، إيمريك لابورتي، روبن دياز.

خط الوسط: فرناندو لويس ، كيفين دي بروين ، رودري هيرنانديز ، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رحيم سترلينغ ، فيل فودين.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع:

حراسة المرمى: جوايتا

الدفاع: باتريك فان أنهولت ، جاري كاهيل ، شيخو كوياتي ، ناثانيل كلاين.

الوسط: إبيريشي إزي ،جيمس مكارثر ، لوكا ميليفويفيتش.

الهجوم: جيفري شلوب، ويلفريد زاها ،كريستيان بينتيكي.