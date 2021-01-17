مجلس الشيوخ يحسم النظام العلاجي لأعضاءه بالعودة للقديم مع تطويره

تستأنف اليوم اللجنة المشكلة من الأطباء أعضاء مجلس الشيوخ، اجتماعها الأخير لاختيار أفضل نظام صحى، لأعضاء مجلس الشيوخ وتجتمع اللجنة فى قاعة سامح سيف اليزل، بتقنية الفيديو كونفراس للأعضاء بحضور الأمين العام، لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان.

ومن المقرر أن يتم حسم النظام العلاجي لأعضاء مجلس الشيوخ من قبل اللجنه بعد رفض كافة العروض المقدمه من شركات التأمين للنظام العلاجي .

النظام العلاجي لمجلس الشيوخ

وعلم دوت الخليج أن مجلس الشيوخ قد استقر علي تفعيل النظام العلاجي الداخلي للمجلس واعضاءه مع تطويره ليناسب أعضاء مجلس الشيوخ .

وكان المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، قد أكد حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية.

مجلس الشيوخ: نستهدف توفير مظلة علاجية

وأضاف: نستهدف توفير مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.

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وأوضح (أمين عام الشيوخ) أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحاً أن الدولة لن تتحمل أية أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد في موارده على إشتراكات السادة النواب.