إليسا تواصل هجومها على الحكومة اللبنانية

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا، هجومها علي حكومة بلادها بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها لبنان، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" صورة للعساكر بلبنان وهما ينفثون دخان الأرجيلة، معقبة عليها قائلة: "عسكر على مين".

وغردت الفنانة اليسا من خلال حسابها الشخصي، بموقع الغريدات "تويتر": "من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكينا يضحك متقلبًا على الأرض.. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم.. دوستويفسكي" .

ومن القرارات المهمة التي اتخذتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الأمومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت النجمة إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.

وجهت النجمة اللبنانية إليسا منذ ايام قليلة ، رسالة دعم إلى العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالتزامن مع الإغلاق العام الشامل فى لبنان لمحاولة وقف تفشى فيروس كورونا، وغردت إليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ألف تحية من القلب لكل الطاقم الطبى، للجيش الأبيض اللى عم يواجه الحرب الحقيقية من ٤ آب الماضي لوقف جائحة كورونا الخبيثة.. سامحونا على استهتارنا".

وكان جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان، قد أكد على التشديد فى ملاحقة من يخالفون القواعد الخاصة بالإغلاق العام الشامل للبلاد والذى دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس15 يناير وحتى 25 يناير الجارى بهدف وقف تفشى وباء كورونا. من جانبه، أكد ممثل للشركات الموزعة للمحروقات في لبنان أن فترة الإغلاق الشامل للبلاد لن تشهد أزمة نقص للوقود.

الجدير بالذكر، أن لبنان أعلنت حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي، وذلك ابتداء من أمس الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري قابلة للتمديد ، وذلك في سبيل كبح تفشي وباء كورونا في البلاد.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في أغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث