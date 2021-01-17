أحمد مهنى: أزمة شركة الحديد والصلب لابد أن تناقش بالأرقام بعيدًا عن العواطف

استنكر النائب أحمد مهنى، وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، ماتوصلت إليه شركة الحديد والصلب المصرية، التى تأسست فى عهد الرئيس للراجل جمال عبد الناصرمنذ 67 عاماً، من خسائر فادحة وعدم وضع آليات لتطويرها مما ادي إلى أصدار الحكومة قرارًا بتصفيتها، مؤكدا أن هذا القرار سابق لأوانه ولابد أن تتريس الحكومة في أتخاذ مثل هذه القرارات ولايجب أن يتم أحكام مُتسرعه بشأن تصفيه شركة الحديد والصلب.

أحمد مهنى: لا يمكن تصفية الشركة التى تعد قلعة الصناعة

وأكد أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن أن يتم تصفيه شركة الحديد والصلب التي تُعد قلعة من القلاع الصناعية الكبيرة والعريقة فى الوقت الذى تنادى فية القيادة السياسية بدعم الصناعات الوطنية وانشاء مناطق صناعية جديدة.

أحمد مهنى: لابد من أن تخضع جميع الرؤى حول الموضوع

وأشار البرلماني، أحمد مهنى، إلى أنه لابد أن تخضع جميع الرؤي حول هذا الموضوع إلى نقاشات عقلانيه بعيده عن العواطف مصطحبًا بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية لإتخاذ القرار السليم والصحيح في النهائية، خاصة وأن لهذه الشركات تاريخ عريق في المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن الحكومة لها دور كبير في إزاله كافة المعوقات التي تكبد الشركة من التطوير المستمر.

وأضاف وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، أحمد مهنى، إنه سيتم طرح هذا الملف على طاولة اللجنه خلال الساعات القليلة المُقبلة لحسم الأن، وحتي لا يتشرد ألاف العاملين بها.

