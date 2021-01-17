بعد جلسة مع لجنة حقوق الانسان .. النائبة مها عبد الناصر تطالب بعدم التمييز بين المواطنين في أقسام الشرطة ولجان المرور

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، إن الهيئة البرلمانية للحزب عقدت إجتماع مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، وذلك في أول إجتماع لها ، اليوم الأحد، لعرض رؤية الحزب في ملف حقوق الإنسان.
وأضافت "عبدالناصر" فى تصريح ل " دوت الخليج " إن الإجتماع قد شهد عرض الهيئة البرلمانية للحزب للطلبات المتوقعه من اللجنة والتي من بينها عدم التمييز بين المواطنين في أقسام الشرطة ، ولجان المرور، مطالبة بعدم التمييز بين المواطنين بناءًا علي المستوي الاجتماعي أو الشكل أو الهيئة .
الجلسة العامة لمجلس النواب
وكان قد شارك نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب في أول جلسة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، لتحديد الرؤية العامة للجنة، وتقدم نواب الحزب ببيان شامل يوضح رؤيتهم لدور اللجنة ومهامها وأهدافها ومراحل تنفيذ هذه الأهداف.
نواب المصري الديمقراطي:حماية حقوق الإنسان وحرياته واجب على كل مؤسسات الدولة
وتتضمن مراحل تنفيذ هذه الأهداف، التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الانسان المذكورة بالدستور المصري والعهدين الدوليين وكافة المواثيق المتعلقة بها التي صادقت عليها مصر، ومراجعة وتطوير التشريعات التي تفرض تنفيذ هذه الالتزامات وازالة ما يعترضها من عقبات وما لا يتوافق معها من ممارسات .
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