غرق سفينة روسية بالبحر الأسود بولاية بارطن التركية

ذكرت أحد وسائل الإعلام الأمريكية، غرق سفينة شحن حاملة للعلم الروسي اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، قبالة سواحل ولاية بارطن التركية على البحر الأسود.

غرق سفينة صيد روسية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول الشمال الروسي أرسل طائرة إنقاذ إلى منطقة عملية البحث فى بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا".

طائرة مضادة للغواصات تبحث عن سفينة الغارقة

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسي أن طائرة مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" تابعة لسلاح الطيران البحري للأسطول الشمالي أقلعت إلى منطقة بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا" صباح اليوم، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل معدات إنقاذ مخصصة لهذا الغرض.

ضحايا سفينة الغرق الروسية

وكانت حادثة غرق السفينة "أونيجا" قد وصلت إلى ميناء "مورمانسك الرئيسي" في بحر بارنتس في شمال روسيا، حيث أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة وعلى متنها 19 صيادا، وتفيد أخر المعلومات بإنقاذ اثنين من الصيادين ومصرع الـ 17 الآخرين.

روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية للقاهرة

وفي سياق أخر، كشف المركز الروسى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أمس السبت الموافق 16 يناير 2021، أن روسيا قررت زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين العاصمة موسكو وعاصمة مصر القاهرة لتصل إلى 5 رحلات أسبوعيًا.

