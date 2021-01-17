للتقصير في تنفيذ برنامج الحكومة... البرلمان يستدعي رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي

قررت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، لما تبين لها من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ لبرنامجها التى حصلت علي الثقة بشأنه من مجلس النواب بالفصل التشريعي الأولي.

استدعاء رئيس الحكومة للبرلمان

جاء ذلك فى أول اجتماع لها بحضور رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، حيث نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020

اللجنة العامة توجه أول اتهام لحكومة مدبولي.

وأكدت اللجنة علي أنه قد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.