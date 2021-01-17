هل يحل محمد صلاح عقدة مانشستر اليوم؟.. تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

يدخل فريق ليفربول مباراه اليوم الأحد امام فريق مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في مواجهة شرسة بين قطبي الكرة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول اليوم

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف علي ملعب "الإنفيليد".

ويسعي فريق ليفربول لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم لتعزيز مكانتة في الدوري حيث يرغب في العودة الي صدارة الدوري ،بينما يرغب فريق مانسشتر سيتي في مواصلة التقدم في نغمة الأنتصارات المستمرة .

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فابينيو، أرنولد، فيليبس.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

تشكيل مانسشتر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، بايلي، لينديلوف، بيساكا، شاو.

خط الوسط: مكتومناي، بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني.