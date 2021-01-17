النائب إيهاب منصور : تقدمنا برؤية الحزب لتطبيق نصوص الدستور فيما يخص حقوق الانسان

النائب إيهاب منصور
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاسكان بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي فى تصريح خاص ل " دوت الخليج" ، إن الهيئة البرلمانية للحزب قامت بحضور الاجتماع الاول للجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، اليوم الأحد .
وعرض نواب الحزب المصري الديمقراطي رؤية الحزب فى هذا الشأن، والتي من أهمها تطبيق نصوص الدستور فيما يخص حقوق الانسان ، وكذلك حق الانسان فى الحقوق الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية و السياسية وخلافه.
كما طالب نواب الحزب ، العمل وفق استراتيجية ٢٠ / ٣٠ ووفقا للمواثيق الدولية ، وكذلك تفعيل باب الحقوق والحريات إلى تشريعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تفعيل منع التمييز، والمشاركة فى الزيارات الميداني، وكذلك التنسيق مع المجالس القومية المتخصصة للطفل و المرأة وذوى الاعاقة .
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وحضر الإجتماع كل من النائبة سميرة الجزار ، النائبة ريهام عبدالنبي ، النائبة سناء السعيد ، النائبة مها عبدالناصر ، النائبة أميرة صابر ، من نواب الحزب المصري الديمقراطي.
وقام نواب الحزب بتقديم بيان شامل يوضح رؤيتهم لدور اللجنة ومهامها وأهدافها ومراحل تنفيذ هذه الأهداف.
وأشاروا إلى أن مراحل تنفيذ هذه الأهداف تتضمن، التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الانسان المذكورة بالدستور المصري والعهدين الدوليين وكافة المواثيق المتعلقة بها التي صادقت عليها مصر، ومراجعة وتطوير التشريعات التي تفرض تنفيذ هذه الالتزامات وازالة مايعترضها من عقبات ومالا يتوافق معها من ممارسات.
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