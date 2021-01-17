النائب إيهاب منصور : تقدمنا برؤية الحزب لتطبيق نصوص الدستور فيما يخص حقوق الانسان

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاسكان بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي فى تصريح خاص ل " دوت الخليج" ، إن الهيئة البرلمانية للحزب قامت بحضور الاجتماع الاول للجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، اليوم الأحد .

وعرض نواب الحزب المصري الديمقراطي رؤية الحزب فى هذا الشأن، والتي من أهمها تطبيق نصوص الدستور فيما يخص حقوق الانسان ، وكذلك حق الانسان فى الحقوق الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية و السياسية وخلافه.



كما طالب نواب الحزب ، العمل وفق استراتيجية ٢٠ / ٣٠ ووفقا للمواثيق الدولية ، وكذلك تفعيل باب الحقوق والحريات إلى تشريعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تفعيل منع التمييز، والمشاركة فى الزيارات الميداني، وكذلك التنسيق مع المجالس القومية المتخصصة للطفل و المرأة وذوى الاعاقة . لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب