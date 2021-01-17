عاجل.. إلغاء أول مباراة بكأس العالم لكرة اليد بسبب الكورونا

كأس العالم لكرة اليد.أرشيفية
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عالم لكرة اليد المقامة ف مصر، بإلغاء مباراة ألمانيا ضد كاب فيردي، والتي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة.
جاء ذلك القرار بعدما كشفت المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا عن إصابة عدد من لاعبي فريق كاب فيردي بالفيروس، مما أدى لإلغاء المباريات واعتبار ألمانيا فائزة بنتيجة 10-0
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