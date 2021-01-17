البرلمان يوافق على استدعاء الحكومة

جدة - نرمين السيد - واستعرض جبالى، قرار اللجنة العامة، قائلا: تم بحث الموقف التنفيذى لكل وزارة مقارنة بما ورد فى برنامج الحكومة على مدار عدة أيام وتقرر أن يحضر كل جلسة عامة 2 من الوزراء المعنين لمناقشتهما فى الموقف الحالى لما ورد فى برنامج الحكومة.
وأوضح رئيس البرلمان، أنه سيتم إخطار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بجداول الحضور أمام المجلس والتنبيه على أن الحضور وجوبيا وفقا للمادة 136 من الدستور.
ونصت المادة 136 من الدستور على لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
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