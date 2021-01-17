عاجل.. خاص: قبل عرضها على مجلس النواب.. ننشر إنجازات حكومة مدبولى فى عامين

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد قررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

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