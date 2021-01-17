جلسة معلوماتية للأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن منح الدراسات العليا للمهنيين

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وتنظم وزارة التعليم العالى برنامج "منح الدراسات العليا للمهنيين"، لرفع كفاءة العاملين فى كل قطاعات الدولة عن طريق المساهمة فى تكوين وإثراء المهارات البشرية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقامت الأكاديمية بتنظيم الجلسة بالتعاون وبالتنسيق مع إدارة البعثات فى وزارة التعليم العالى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستعرضت إدارة البعثات فى وزارة التعليم العالى خلال الجلسة المعلوماتية أنواع الإيفاد الذى يقدمه البرنامج، وأبرزها منحة الماجستير فى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وتم عرض خطوات التقدم للمنحة والشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة بالإضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة من طالب الترشح.
كما جرى أيضًا استعراض المجالات العلمية المتاحة، ومن ضمنها الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والعلوم الهندسية والدراسات التكنولوجية وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الحيوية (الطب البشرى وطب الفم والتمريض والصيدلة والعلوم الزراعية وعلوم التغذية والعلوم التجارية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليمية).
كما تناولت الجلسة أيضًا الإجابة على عدد من التساؤلات الشائعة بخصوص شروط التقدم للمنحة ومن ينطبق عليهم الشروط، للتوضيح والتسهيل على راغبى الترشح للمنحة، بالإضافة إلى شرح الخطة البحثية التى يقدمها راغب الترشح للمنحة لتوضيح وتفسير شروطها والعناصر المطلوبة فيها، فضلًا عن خريطة التمويل للمنحة لتوضيحها وتفسير إجراءاتها.
جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بقرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
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