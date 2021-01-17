بدء الجلسة العامة للبرلمان بمناقشة تقارير اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وأعلن اختيار حزب التجمع النائب عاطف مغاورى رئيسا للهيئة البرلمانية، وأحمد خليل لحزب النور وعبد المنعم إمام لحزب العدل، وتناقش الجلسة تقارير اللجان النوعية، ومشاريع القوانين بعد انتهاء المجلس الأسبوع الماضى، من جلساته الإجرائية، والتى شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس، والتى أسفرت عن فوز المستشار حنفى جبالى بمقعد رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد محمد أبو العينين بوكيلين، وتشكيل اللجان النوعية.

ومن المقرر أن تناقش جلسة النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين يابانى، للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020.

كما تناقش طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.

كما تناقش الجلسة العامة طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020".

وتشهد الجلسة مناقشة طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10/2020 و 8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقـات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتستعرض الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.