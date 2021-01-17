بدء الجلسة العامة للبرلمان بمناقشة تقارير اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وأعلن اختيار حزب التجمع النائب عاطف مغاورى رئيسا للهيئة البرلمانية، وأحمد خليل لحزب النور وعبد المنعم إمام لحزب العدل، وتناقش الجلسة تقارير اللجان النوعية، ومشاريع القوانين بعد انتهاء المجلس الأسبوع الماضى، من جلساته الإجرائية، والتى شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس، والتى أسفرت عن فوز المستشار حنفى جبالى بمقعد رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد محمد أبو العينين بوكيلين، وتشكيل اللجان النوعية.
ومن المقرر أن تناقش جلسة النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين يابانى، للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020.
كما تناقش طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.
كما تناقش الجلسة العامة طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.
كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020".
وتشهد الجلسة مناقشة طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10/2020 و 8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقـات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
وتستعرض الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.
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