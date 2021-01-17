الارشيف / أخبار مصرية

البرلمان يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقى

0 نشر
رانيا ربيع 2021-01-17 14:10 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.

ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020. ويقضى القرار بتخصيص مبلغ من إجمالى الموارد المتاحة للصندوق فى إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التى تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة فى التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى، وهى ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها فى هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث على التوالى في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامى 2021 و2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا