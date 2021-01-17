البرلمان يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقى

ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020. ويقضى القرار بتخصيص مبلغ من إجمالى الموارد المتاحة للصندوق فى إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التى تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة فى التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى، وهى ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها فى هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث على التوالى في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامى 2021 و2022.
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