القوات المسلحة تطلق موقعًا إلكترونيًا للخدمات الطبية بمجمع المعادى

جدة - نرمين السيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم، أطلقت القوات المسلحة موقع إلكترونى جديد للمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.





ويحمل الموقع الإلكترونى الجديد العنوان التالى.. "www.mafmc.com.eg". ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل إجراءات حجز العيادات الصباحية والمسائية وعيادات الخبراء والاسستشاريين والاستعلام والرد على الاستفسارات المُختلفة، مع إمكانية الرد على الاستفسارات والتواصل عبر الاتصال التليفونى على أرقام "0225256348 - 0225256350" أو من خلال الـ"واتساب" على رقم "01200203111" أو البريد الإلكترونى "[email protected] .eg". يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه بما يسهم فى تقديم أفضل خدمة متميزة وفقاً للأساليب التكنولوجية الحديثة.

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