آخر تطورات قضية مصرع المنتج "محمود الفولي" في انفجار سيارة أعلى "المحور"

أمرت النيابة العامة في الجيزة بعرض السيارة التى كان يستقلها المنتج الفنى محمود الفولى، وأخرين أعلى محور 26 يوليو، والتى انفجرت بعد اصطدامها بحاجز خرسانى،على مهندس فني لفحصها، وفحص أجزائها الميكانيكية لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وعما إذا كانت السرعة العالية هى السبب أم أن هناك أسباب أخرى.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة أعلى الطريق، لمعرفة تفاصيل ما جرى، وإذا ما كان هناك سيارات أخرى متداخلة مع السيارة التى ارتكبت الحادث، أدت إلى إنحرافها من عدمه.

كما تنتظر النيابة تقرير طبي واف، حول حالة المتوفين، لمعرفة الإصابات التى لحقت بهم وأسفرت عن وفاتهم، واستعلمت عن الحالة الصحية لأحد الأشخاص الذين كانوا متواجدينة فى السيارة، وأصيب بإصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد؛ تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله.

صرحت النيابة العامة بدفن جثة المنتج السينمائي محمود الفولى، واثنين آخرين لقوا مصرعهم في حادث سيارة كانوا يستقلونها أعلى محور 26 يوليو، بعد اصطدامها بالحاجز الخرسانى.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، لتنحرف السيارة وتصطدم بالحاجز الخراساني، ويشتغل خزان الوقود ما أدى لانفجارها وأسفر عن مصرع 3 وإصابة رابع.

يذكر أن المنتج السينمائى محمود الفولي، 27 سنة، والذى لقى مصرعه فى الحادث، منتج فيلم «شنطة حمزة» بطولة حمادة هلال.