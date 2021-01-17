الأطباء تلتقي مسئولي اللجان الطبية لبحث مزيد من التسهيلات لاحتساب الوفاة الإصابية لشهداء كورونا

التقي كل من نقيب الأطباء د. حسين خيرى نقيب الأطباء ود. إبراهيم الزيات مقرر اللجنة الوزارية النقابية وعضو مجلس النقابة، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، ود سوسن المعداوى مدير الإدارة العامة للجان الطبية، وذلك لإيضاح مزيد من التفاصيل الخاصة بمعاش الوفاة الإصابية لشهداء الأطباء ( من جراء كورونا ) ولمناقشة المستندات المطلوب تقديمها ووضع مزيد من التسهيلات لأسر الشهداء.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية ، ود. مراد نصيف عضو الإدارة المركزية للجان الطبية ومقرر اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية ، ومحسن طنطاوى ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وتم فى اللقاء مناقشة الفئات المستحقة من الفريق الطبى لهذا المعاش " معاش الوفاة الإصابية" ، وهم : 1-أطباء الامتياز 2- المتدربون ( تعرض مستندات كل حالة على حدة لفحصها ) 3- الوفاة خارج البلاد ويعمل فى منشآت الرعاية الصحية . 4- عمال اليومية بالقطاع الحكومى 5- عمال العقود المسدد عنه حصة الإصابة شاملين من هم فوق السن القانونى 6- من تسرى عليهم الوفاة الإصابية حسب رؤية اللجنة الإستشارية للأمراض المهنية والعجز المهنى . أما عن المستندات المطلوبة لإحتساب الوفاة إصابية ..فقد تم الإتفاق على أن يتم تقديم ملف يحتوى المستندات الأتية: 1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج احتساب الوفاة إصابية ) 2- صورة بطاقة الرقم القومى 3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى 4- شهادة الوفاة 5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد 6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها : يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى 7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل . كما تم فى اللقاء التوصل إلى إجراءات ميسرة لاستخراج شهادة وفاة إصابية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهى كالتالى : 1- استيفاء الملف كاملا وارساله الى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافى لكل حالة 2- تقوم اللجنة الطبية بعد فحص الملف وإرساله للإدارة المركزية للجان الطبية 3- عرض الملف على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض والعجز المهنى 4- إرسال الملف كاملا إلى هيئة التأمين الإجتماعى لإتخاذ اللازم طبقًا للقانون .

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