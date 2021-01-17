بعد 3 سنوات من الإغلاق.. الخطوط القطرية تستأنف العمل بمكاتبها في مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن شركة الخطوط القطرية، تسلمت اليوم الأحد، مكتبها بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، لاسئتناف العمل به بعد فترة إغلاق تصل لقرابة 3 سنوات، على خلفية أزمة تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.

وقالت المصادر، إن الخطوط القطرية بدأت فعليًا اليوم، مهام العمل بالمكتب الخاص بهم في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، والمخصص أن يستقبل الرحلات القطرية القادمة من الدوحة، حيث منتظر آن تصل أولي الرحلات الجوية، بعد ظهر غدا الأثنين، بعد فترة تعليق دامت لنحو ثلاثة سنوات، علي خلفية أزمة الرباعي العربي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية، أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بداية من غدا الإثنين، إلى مطار القاهرة يوم 18 يناير الجاري، وإلى الإسكندرية يوم 25 يناير الجاري.

وأوضحت الخطوط القطرية أنه سيتم تشغيل رحلة يومية إلى مطار القاهرة من الدوحة، ورحلتين أسبوعيا من العاصمة القطرية إلى الإسكندرية.

على الجانب الآخر، أعلن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر، غدا الاثنين، أيضا الموافق 18 يناير الجاري، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.

وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يومية من القاهرة إلى الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلى رحلتين حسب حجم الحجوزات والطلب من المسافرين على هذه الوجهة.

ومنحت سلطة الطيران المدني المصري، مصر للطيران موافقة لتشغيل 4 رحلات أسبوعيا من مطار برج العرب بالاسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.