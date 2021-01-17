نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني : منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة تُساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن سياسات العدالة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المُمثلة في جهود وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تبنيها المبادئ الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، جاءت للتخفيف من وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، بجانب إعادة لهيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنًا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة وإقرار الحماية المجتمعية بشكل عام.

وأضاف "الشرقاوي"، في بيان، اليوم الأحد، أن توجه الدولة للتركيز على دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك صرف منحة مساندة العمالة غير المنتظمة، يؤكد التزام الدولة لتقليل الموجات التضخمية والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا المستجد علي الفئات المشمولة بالدعم.

وأشاد، بصرف دفعة جديدة من المرحلة الثانية للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بشكل كبير بتجاوز تداعيات هذا الوباء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الأبعاد الثلاثة التي تقوم عليها رؤية مصر وهي البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، هم أساس عملية التنمية المستدامة التي نعيشها اليوم، وذلك من خلال العمل بالتوازي على كافة القضايا والمشكلات التي نواجهها، وكذلك العمل على دعم المشروعات الصغيرة بهدف إنعاش قطاع الصناعة من جهة وتوفير فرص عمل للشباب من جهة أخري.

الحكومة: صرف ثاني دفعة بالمرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير

وكان قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم بداية من اليوم 17 يناير الجاري، صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعمًا للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.