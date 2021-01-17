نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تُطالب الحكومة بعقد ورش تدريب لعمال صناعة الذهب لتطوير المهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت هند رشاد، عضوة مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب التي تساهم في انعكاس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، مُشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في التوقيت الصحيح والسليم.

وأكدت، في بيان، اليوم، أن صناعة الذهب تُعتبر هي الاستثمار الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، كما أن المعدن الأصفر يُعتبر أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات، ولذلك لابدأن يتم استغلالها أمثل الاستغلال خاصة في هذا التوقيت.

وأشارت هند رشاد، إلى أن الفراعنة هم من اكتشفوا الذهب منذ أقدم العصور، حيث اكتشف المصريون القدماء نحو 125 منجمًا بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، والتي تعني أرض الذهب باللغة المصرية القديم، لافتة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر معرفة مصر القديمة بمناجمها التي استخرج منها الذهب بوفرة والمصنوعات الذهبية والحلي الفرعوني.

وطالبت عضوة مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد ورش لتدريب العاملين في هذه المهنة على طرق جديدة وحديثة لتتواكب مع متطلبات العصر الحديث، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لهذا المجال بحيث يساهم في توفير كافة المستلزمات الصناعية والإنتاجية، مُشيرة إلى أن هذه المدينة تُساهم وبشكل كبير في زيادة الاستثمار وجلب العملة الأجنبية لمصر بشكل كبير.