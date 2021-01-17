نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "قوي البرلمان" : شركة الحديد والصلب تُعد قلعه من القلاع الصناعية.. ويصعب تصفيتها الأن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر النائب أحمد مهني، وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، ماتوصلت إليه شركة الحديد والصلب المصرية، التى تأسست فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصرمنذ 67 عامًا، من خسائر فادحة وعدم وضع آليات لتطويرها مما أدي إلى إصدار الحكومة قرارًا بتصفيتها، مؤكدا أن هذا القرار سابق لأوانه ولأبد أن تتريس الحكومة في إتخاذ مثل هذه القرارات ولايجب أن يتم أحكام مُتسرعه بشأن تصفيه شركة الحديد والصلب.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، اليوم الأحد، أنه لايمكن أن يتم تصفيه شركة الحديد والصلب التي تُعد قلعة من القلاع الصناعية الكبيرة والعريقة فى الوقت الذى تنادى فية القيادة السياسية بدعم الصناعات الوطنية وإنشاء مناطق صناعية جديدة.

وأشار البرلماني، إلى أنه لابد أن تخضع جميع الرؤي حول هذا الموضوع إلى نقاشات عقلانيه بعيده عن العواطف مصطحبًا بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية لإتخاذ القرار السليم والصحيح في النهائية، خاصة وأن لهذه الشركات تاريخ عريق في المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن الحكومة لها دور كبير في إزاله كافة المعوقات التي تكبد الشركة من التطوير المستمر.

وأضاف وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم طرح هذا الملف على طاولة اللجنه خلال الساعات القليلة المُقبلة لحسمه، وحتي لا يتشرد ألاف العاملين بها.

