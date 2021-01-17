نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بتكلفة 45 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، عن دعم منظومة النظافة بــ45 مليون جنيه، لتوفير احتياجاتها من معدات جديدة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التى بحاجة الى تكثيف دوريات العمل بها الى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفه عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجدداً .

تصريحات المحافظ جاءت خلال معاينة المعدات الجديدة التى تم دعم منظومة النظافه بها والبالغ تكلفتها 18,5 مليون جنيه، وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها .

كلف محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمراراً لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح المحافظ أنه تم رصد 26 مليون جنيه لإصلاح وتنفيذ العمرات لحوالى 40 معدة نظافة متنوعة الاحجام والاستخدامات خلال العام المالى الحالى نظراً لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، موجها بضرورة الأستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ.