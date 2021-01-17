نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار علي هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 18 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 23 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الاثنين:

أمطار خفيفة الي متوسطة (50% % تقريبًا) على مناطق من ( الإسكندرية-السلوم-الرشيد-بلطيم-مطروح-دمياط-بورسعيد-العريش-رفح) على فترات متقطعة

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة-الدقهلية-كفر الشيخ) على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مثيرة للأتربة علي السواحل الشمالية ووسط سيناء.

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة(40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة الي متوسطة (50 % تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.