نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مصر العالمي مينا مسعود يوثق زيارته للأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، صوره له بمنطقة الأهرامات بالجيزة عبر حسابه الشخصى على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث وثق زيارته إلى المنطقة.

وكتب مسعود، تعليقا أسفل الصورة أعرب فيه عن سعادته بزيارة الأهرامات، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارتها إلا أنه مازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي، وأن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، مشيرا إلى أنه يحرص دائما على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة.

ودعا -في كلمته المكتوبة- متابعيه على حسابه على إنستجرام أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

جدير بالذكر أن النجم المصري العالمي مينا مسعود التقى بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.