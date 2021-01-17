نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يحيل 6 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها «مليار» ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وكما أحال رئيس مجلس النواب، اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 2962020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والمشروعات الصغيرة والتعليم والبحث العملي طريقة

وأيضًا أحال اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهر مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020، إلى لجنتى النقل والمواصلات والخطة والموازنة

كما أحال مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 682020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020، إلى لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والموارد المائية والدفاع والامن القومي

وقام جبالي أيضا، بإحالة خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020، إلى لجنة الطاقة ولجنة الشئون الاقتصادية

وأيضًا أحال إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية “، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27102020 و8 112020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من السياحة واطليران المدني ومكاتب.لجان التضامن الاجتماعي والعلاقات الخاجرية والشئون الاقتصادية.