نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يحيل 6 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها «مليار» ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وكما أحال رئيس مجلس النواب، اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 2962020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والمشروعات الصغيرة والتعليم والبحث العملي طريقة
وأيضًا أحال اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهر مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020، إلى لجنتى النقل والمواصلات والخطة والموازنة
كما أحال مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 682020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020، إلى لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والموارد المائية والدفاع والامن القومي
وقام جبالي أيضا، بإحالة خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020، إلى لجنة الطاقة ولجنة الشئون الاقتصادية
وأيضًا أحال إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية “، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27102020 و8 112020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من السياحة واطليران المدني ومكاتب.لجان التضامن الاجتماعي والعلاقات الخاجرية والشئون الاقتصادية.