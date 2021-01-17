نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتوجه إلى الأردن بدعوة من الملك عبد الله الثاني غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيزور العاصمة عمان غدا الاثنين، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت زخما كبيرا ونشاط خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد أن كانت بعدت مصر عن الساحة الأفريقية قبل السبع سنوات الأخيرة.

وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أمس السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارات عديدة لعدد من الدول الأفريقية، فضلا عن استقبال قصر الاتحادية لكثير من الزعماء والشخصيات الأفريقية.

وأعلن أن الرئيس السيسي سيستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية غدا، لافتا إلى أن مصر قدمت مساعدات على المستوى الطبي لدول أفريقية خلال جائحة كورونا.