استغاثات الوزراء تستجيب لمواطن يعاني من نزيف بالمخ ويحتاج إلى تدخل جراحي

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة المواطن محمد .أ ، محافظة الغربية، يبلغ من العمر 48 عامًا، ويعاني من نزيف بالمخ ويحتاج إلى تدخل جراحي .

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة به، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا، والتي أوصت بإجراء التدخل الجراحي اللازم له، ومن ثم تم التواصل و التنسيق مع مدير مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا لحجز المريض بالمستشفى تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد استكمال إجراءات قرار العلاج على نفقة الدولة.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي