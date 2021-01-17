مجلس النواب يستأنف جلساته العامة وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، جلساته العامة، في مستهل دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني؛ وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبحث المجلس اليوم 6 من القرارات الجمهورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين؛ عقب مناقشة تقارير اللجان النوعية المختصة.

ويناقش مجلس النواب - وفق جدول الأعمال - تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تتناول طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020.

ويبحث مجلس النواب طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمترو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020.

ويناقش أيضا طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون و آلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6 أغسطس 2020 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة 2020.

ويبحث مجلس النواب - كذلك - طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020.

ويبحث المجلس أيضا: طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، و8 نوفمبر 2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020.

كما سيناقش المجلس - خلال الجلسة اليوم - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ومن المنتظر أيضا أن يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وخلال الجلسة، سيناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 مايو 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.