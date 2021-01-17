الأغذية العالمي يسلم القوي العاملة 30 جهاز تابلت لدعم مبادرة ”مهنتك مستقبلك”

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد ، بديوان عام الوزارة، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي منجستاب هايلي ، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ، حيث قام "هايلي" بتسليم الوزارة 30 جهاز تابلت (الأجهزة اللوحية) ، وذلك فى إطار دعم البرنامج لمبادرة "مهنتك مستقبلك" ليتم استخدامها فى الوحدات المتنقلة لدعم نقل وتوصيل المعلومات في مشروعات الوزارة المختلفة.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور ، مؤكدا أن الوزارة تحتاج لعمل قاعدة بيانات كاملة عن الوحدات التدريبية المتنقلة والمتدربين فى 27 محافظة ، بتسجيل كامل لكل مفرداتها ، ومتابعتها بعد الانتهاء من عملية التدريب ، خاصة وأن البرنامج التدريبي الذى تم تصميمه وتجربته فى تلك الوحدات أتى بثماره ، وحقق نتائج إيجابية تم استهدافها منه .

وأشار الوزير ، إلي أن بناء قواعد البيانات تساعدنا فى إشراك العديد من الجهات الراغبة فى المساعدة فى هذا البرنامج من الوزارات المختلفة والبنوك ، لمساعدة هؤلاء الشباب الطموح لعمل مشروعاته الصغيرة ، والتى ستعود عليه وعلى وطنه بالنفع ، وتوفر فرص العمل له ولغيره من الراغبين فى العمل ، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساعدة الشباب بكافة الطرق وبشروط ميسرة حتى يحصل على ما يحتاج إليه .

وكلف الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني بمتابعة قواعد البيانات ، فى كافة المديريات والإدارات التابعة ، وتقديم تقرير شهري عن المتدربين الحاليين ، وخريجي التدريب ، ونوع التدريب ، والعمل على تطوير وحدات تدريبية جديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان ، تحقيقاً للهدف الذي تسعى إليه الوزارة فى الفترة الحالية ، خاصة فى ظل تعاون برنامج الأغذية مع الوزارة و رغبتهم واستعدادهم على العمل أكثر وأكثر حول هذا الملف فى المرحلة القادمة .

كما وجه الوزير بضرورة إشراك برنامج الأغذية كشريك أساسي فى القيام بهذا العمل ، للوصول للأهداف المرجوة ، والمخطط تنفيذها من برنامج التدريب على الوحدات المتنقلة ، لخدمة الشباب وتمكين المرأة ، مشيراً إلى تركيز الجهود على الجهات التى تصدق فى قولها .

كما قدم الوزير الشكر والتقدير لكل القائمين من البرنامج على إنجاح ذلك التعاون ، ممثلاً عن الدولة المصرية فى هذا الملف ، خاصة وأن البرنامج قدم للوزارة 30 تابلت حتى يوفر السهولة فى التعامل مع المتدربين ، وإستيعاب كل الوسائل الحديثة للتشغيل فى هذا الشأن ، ليتم متابعة تلك المنظومة لحظياً ، من خلال الإدارات المعنية خلال فترات التدريب وللمحافظة على قواعد البيانات التى سيتم بناؤها للمتدربين خلال برامج التدريب القائمة ، وحتى بعد تسلمهم لفرصة عمل لائقة .

خلال اللقاء تم مشاهدة عرض تقديمى لما قامت به وزارة القوى العاملة من جهود فى تطوير التدريب داخل وحدات التدريب المتنقلة منذ بداية العمل عليها وحتى الآن ، بدأ بالتعريف بتلك الوحدات والمهن التى تقدم التدريب عليها ، والهدف منها ، وأماكن تواجدها فى المحافظات ، وأبعاد تلك الوحدات والتى وصلت لـ 13 متر طول ، و 2.5 متر عرض ، قبل فتح جانبيها ، والتى تم العمل عليها داخل ديوان الوزارة ، والمخرجات التى قدمتها تلك الوحدات والتى وصلت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتي 15 مارس 2020 لـ 51 دورة تدريبية تخرج منها 770 متدرباً ، وفى الفترة من 15 مارس وحتى الآن وصلت لـ 50 دورة بإجمالى 500 متدرب .

كما تم مشاهدة عرض تقديمى لما قدمه برنامج الأغذية العالمي فى المجتمع المصري فى الفترة الأخيرة ، ودوره فى إستعمال دور التحول الرقمي فى بناء الشراكات مع الجهات المختلفة التى يتعامل معها البرنامج ، حيث يعمل فى إطار الحكومة المصرية ، والتى تهتم حالياً بدعم التكنولوجيا والتحول الرقمي .

كما تم عرض بعض الجهات التى قام البرنامج بمساعدتها على سبيل المثال ، وذلك بمساعدتهم على عمل منصات إلكترونية ، أو تقديم أجهزة لوحية ، أو كورسات بناء القدرات لموظفيها ، وتوفير الدعم اللازم لتمكين المرأة المصرية .

بدوره قدم مانجستاب هايلى مدير برنامج الأغذية العالمي ، الشكر والتقدير ، مؤكداً على استعداده للعمل على تنمية مهارات الشباب فى المناطق الأكثر إحتياجاً ، مشيرا إلي أننا نعمل قدر المستطاع على توفير فرص تدريب وعمل للشباب، حيث يتمثل عمل البرنامج فى مصر ، مثلما أقرته القيادة السياسية فى لقائها مع المدير التنفيذي للمشروع فى : تشغيل الشباب ، وتمكين المرأة ، ونقل الخبرات والمعلومات ، ودعم صغار المزارعين ،والتى تعمل عليها وزارة القوى العاملة بالفعل ، والذى يخدم تحقيق هذه الأهداف وجود تلك الوحدات بالقري لدعم الشباب وتمكين المرأة .

وأوضحت مسئولة العلاقات الحكومية آلاء زهيري ، إستعداد البرنامج والقائمين عليها بالتعاون مع الوزارة فى تطوير تلك الوحدات ودعمها بالأجهزة اللازمة التى تسهل ربطها بالإدارة المركزية بالوزارة ، حتى يتم استخدامها الاستخدام الأمثل ، فى أكثر من مجال وعلى أكثر من مهنة ، وتجميع بيانات المتدربين بها فى قاعدة بيانات مركزية واحدة .

في ختام اللقاء أهدى الوزير هدية تذكارية لمدير مكتب المنظمة تعبر عن العلاقة الطيبة بين الوزارة والمنظمة ، متمنياً النجاح والتوفيق للجهود التى يتم بذلها فى الفترة القادمة والتعاون بين الجهتين.

حضر اللقاء من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة ، ومن جانب المنظمة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية، ودعاء عرفة مسئول برامج الحماية الاجتماعية، وشريفة سعيد مسئول برامج الاغاثة والطوارىء، ومحمد جمال مسئول صيانة التابلت.