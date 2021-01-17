«أمن الجيزة» يضبط المتهمين بإلقاء مولوتوف على ملهى ليلي في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين بإلقاء زجاجات مولوتوف على ملهى ليلي بمنطقة العجوزة انتقاما لمنعهم من دخول الملهى. تعود أحداث الواقعة أثناء محاولة شخصين دخول أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة بالجيزة، وقام موظفي الأمن الخاص بالملهى بمنعهما من الدخول فقام أحدهما بإلقاء زجاجة "مولوتوف" على الملهى المشار إليه سقطت على الرصيف دون حدوث إصابات. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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